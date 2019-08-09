Сибирская оппозиция проведет акции солидарности с Москвой

Сибирские штабы оппозиционера Алексея Навального проведут 10 августа митинги в Новосибирске, Омске, Иркутске и Кемерово. Массовые мероприятия проводятся в рамках всероссийской акции солидарности из-за недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.

В Новосибирске митинг с заявленной численностью 50 человек пройдет в центре города у фонтана на улице Орджоникидзе. В Омске акция солидарности состоится в гайд-парке напротив остановки Лизы Чайкиной. Изначально митинг планировали провести в центре города на площади Ленина, но администрация Омска предложила другое место. «Мы приняли решение согласиться. Сейчас важно выразить поддержку всем тем, кто в Москве вот уже на протяжении нескольких недель борется не только за свои, на и за наши с вами права выбирать и быть избранным»,— говорится в сообщении штаба.

Согласованный митинг в Иркутске пройдет на площади Труда возле цирка. Власти согласовали митинг, но изменили место его проведения: акция должна была пройти на улице Кирова. Предполагается, что на митинг придет около 30 человек. В Кемерово власти не согласовали проведение митинга, но предложили два гайд-парка, в которых организация мероприятий численностью до 100 человек не требует согласования. Организаторы решили провести акцию на площадке возле Пчелобазы, рядом с улицей Механизаторов.

Также отделения КПРФ и «Парнаса» в Республике Алтай решили провести свою акцию 11 августа в Горно-Алтайске. Митинг пройдет за кинотеатром «Голубой Алтай» в гайд-парке. Предполагается, что придут около 500 человек.

Участники всероссийской акции солидарности выступят с требованиями освободить политзаключенных и прекращения по ним уголовных дел, освободить независимых кандидатов и допустить их на выборы и отправить в отставку мэра Москвы Сергея Собинина, председателя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, вице-мэра Наталью Сергунину, руководство Росгвардии и МВД.

Юлия Сасевич