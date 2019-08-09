В Забайкальском крае из-за засухи введен режим ЧС

Из-за сильной засухи и угрозы пожаров в Забайкальском крае с 9 августа введен режим ЧС. Создан оперативный штаб по ликвидации возможного ЧС.

Режим ЧС распространяется на Забайкальский, Калганский, Приаргунский, Нерчинско-Заводский районы, город Краснокаменск и Краснокаменский район, сельские поселения Тарбагатайское и Зугмарское Петровск-Забайкальского района.

Как говорится в постановлении, сильная почвенная засуха в регионе уже повлекла за собой гибель посевов и сенокосных угодий.

Напомним, на территории Восточной Сибири уже несколько недель бушуют лесные пожары. Максимальная площадь распространения огня достигала 3,3 млн га. Режим ЧС был введен в Красноярском крае, Иркутской области, Якутии и части Бурятии. Смог от пожаров достиг городов на Урале, а в Якутии на пару часов 8 августа из-за дыма не стало видно солнца.

По данным ФБУ «Авиалесоохрана», на 8 августа площадь лесных пожаров, где прекращены или приостановлены работы по активному тушению, превышает 2,4 млн га. Активно тушатся пожары на площади почти 180 тыс. га.

О том, почему экологи не верят оглашенным результатам о победе на огнем, читайте в материале “Ъ” «Пожары утонули в подсчетах».