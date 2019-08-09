США отложили выдачу лицензий на возобновление работы с Huawei

Белый дом США решил отсрочить выдачу американским компаниям лицензий для возобновления работы с оборудованием китайской Huawei Technologies. С мая компания находится под санкциями: власти США запретили американским компаниям работать с Huawei, чтобы защитить свою инфраструктуру от внешних угроз.

Заявки на возобновление сотрудничества с Huawei подало 50 компаний, сообщил министр торговли США Уилбур Росс. Однако решение по этим заявкам пока не принято, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По их словам, отсрочка связана с решением Китая приостановить закупки сельскохозяйственной продукции США.

В июле Уилбур Росс говорил, что США намерены смягчить ограничения на торговлю американских компаний с Huawei, если продажа или покупка конкретных услуг или товаров не будет угрожать национальной безопасности США. Однако позднее CNBC сообщил, что в середине августа США введут запрет для своих ведомств на покупку у Huawei телекоммуникационного оборудования.

О торговых переговорах Вашингтона и Пекина — в публикации “Ъ” «Китай опять зовут к столу».