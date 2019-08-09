Трамп назвал и. о. главы Нацразведки США

Исполняющим обязанности директора Службы национальной разведки США станет глава Центра по борьбе с терроризмом Джозеф Магуайр. Он официально вступит в должность на следующей неделе, сообщил президент США Дональд Трамп.

«Рад сообщить вам, что уважаемый Джозеф Магуайр… будет назван и. о. директора Национальной разведки с 15 августа. У адмирала Магуайра была долгая и выдающаяся карьера в армии, он ушел из военно-морского флота США в 2010 году. …Я не сомневаюсь, что он проделает отличную работу (на посту главы Нацразведки.— “Ъ”)»,— написал господин Трамп в Twitter.

Напомним, Дэниел Коутс, координировавший работу всех 17 спецслужб США, подал в отставку еще в июле. В Вашингтоне считают, что причиной ухода господина Коутса стали его разногласия с главой Белого дома.

Подробности — в публикации “Ъ” «Дональд Трамп потерял главу разведки».