РБК: расследованием дела ФБК занимается следователь из дела Серебренникова

Как сообщают источники РБК, расследование уголовного дела об отмывании денег Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального возглавил старший следователь по особо важным делам при председателе СКР полковник юстиции Александр Лавров. Ранее он вел дело «Седьмой студии», одним из фигурантов которого стал режиссер Кирилл Серебренников.

Помимо этого господин Лавров руководил следственными действиями по делу бывшего и действующего офицеров следственного управления ФСБ Алексея Колбова и Сергея Белоусова. Им инкриминируется вымогательство 65 млн руб. у сына обвиняемого в мошенничестве экс-гендиректора ФГУП «Издательство ''Известия''» политолога Эраста Галумова. Взятку чекисты хотели получить в биткойнах. Именно из-за того, что Александр Лавров вел это дело, ему и поручили заниматься делом против ФБК, утверждает один из источников РБК.

Напомним, по версии следствия, с января 2016 по декабрь 2018 года ФБК, включая его сотрудников, получили от третьих лиц «крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте». По данным СКР, эти средства в размере около 1 млрд руб. были приобретены преступным путем. Следствие считает, что для легализации денег «соучастники» использовали «Cash-in и Recycling банкоматы» в Москве для внесения суммы на расчетные счета нескольких банков, а затем «организовали перевод зачисленных средств на текущие расчетные счета ФБК».

По словам собеседника РБК, у российских силовиков нет достаточного опыта по расследованию дел, связанных с отмыванием биткойнов, что также может затруднить сбор доказательств. Близкий к следствию источник издания утверждает, что основным подозреваемым по делу является Леонид Волков, бывший глава предвыборного штаба господина Навального.

Дело против ФБК возбудили 3 августа. 8 августа прошли обыски в офисе ФБК и дома у троих его юристов — Вячеслава Гимади, Александра Помазуева и Евгения Замятина. Все они в тот же день побывали на допросах в СКР в качестве свидетелей. Также были заблокированы банковские счета ФБК и ряда его сотрудников.

Подробности обысков — в публикации “Ъ” «Фонд Навального попал под санкции».