С последствиями ливня в Петербурге борются восемь бригад Водоканала

Заявки от жителей Петербурга во время ливня отрабатывают восемь дежурных бригад ГУП «Водоканал». В основном специалисты предприятия трудятся под мостами и виадуками. В настоящий момент аварийщики работают на Бухарестской улице, Лиговском проспекте у Воздухоплавательной улицы и на Синопской набережной, где затопило автомобильный тоннель. Об этом со ссылкой на пресс-службу «Водоканала» сообщает «Фонтанка.ру».

При этом в ведомстве отмечают, что большинство сетей под мостами и тоннелями не входят в зону их обслуживания, однако бригады все равно выезжают по заявкам.

Напомним, ранее Водоканал предупреждал о возможных подтоплениях в середине июля, но тогда их не произошло. Сообщалось, что в городе дежурят 17 бригад, еще 48 в случае необходимости могут быть сняты с плановых работ и также экстренно подключиться к устранению последствий потопа.

“Ъ-СПб” писал, что вечером в четверг, 8 августа, из-за неожиданного ливня в Петербурге вновь подтопило несколько улиц, тоннелей, торговых центров и станций метро.