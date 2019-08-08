Несколько улиц Петербурга снова затопило из-за ливня

Вечером в четверг, 8 августа, несколько улиц в Петербурге снова подтопило из-за ливня. Информацию об этом в соцсетях размещают очевидцы.

В частности, ливневая канализация не справляется с потоками воды на проспекте Большевиков — на участке от улицы Дыбенко до улицы Евдокима Огнева.

Похожая ситуация сложилась на Московском проспекте около Технологическго института.

Сообщается о подтоплениях на Курляндской улице.

Застряли в воде машины и на проспекте Обуховской Обороны.

Сложно проехать также по улице Ткачей.

Помимо проезжей части улиц подтопленными в Петербурге оказались и некоторые торговые центры.

Напомним, ранее в Смольном назвали причины того, почему ливневая канализация в городе не справляется с обильными осадками, а врио губернатора Александр Беглов предложил перекрывать движение транспорта во время и после сильных дождей в местах возможного подтопления.