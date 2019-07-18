Водоканал Петербурга предупредил о возможных новых подтоплениях

В связи с прогнозируемыми синоптиками продолжительными осадками в ближайшие дни ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» попросил «с пониманием» отнестись к тому, что в городе вновь возможны подтопления, поскольку во время ливней вся вода «не может одномоментно уйти в канализацию — это происходит в течение 20-30 минут после окончания дождя». Об этом сообщается на официальном сайте организации.

При этом в Водоканале подчеркнули, что провели все необходимые работы по подготовке системы водоотведения к приему дождевой воды. На улицах города круглосуточно будут дежурить 17 аварийных бригад. В случае необходимости еще 48 линейных бригад будут сняты с плановых работ и также направлены к местам подтоплений.

Напомним, из-за недавних обильных осадков в Петербурге подтопило несколько улиц. В Смольном назвали причины того, почему ливневая канализация в городе не справляется с обильными осадками, а врио губернатора Александр Беглов предложил перекрывать движение транспорта во время и после сильных дождей в местах возможного подтопления.