Полиция проводит обыски в штабе Навального в Ижевске

В ижевском штабе основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального проходят обыски. «В ижевский штаб Навального только что пришла полиция. Сказали, что проводят следственные действия. Резеда Абашева (член штаба.— “Ъ”) сейчас в помещении штаба с сотрудниками органов, остальных выгнали»,— говорится в сообщении штаба в Telegram. В пресс-службе МВД по Удмуртии сообщили, что никакой информацией по этому поводу не обладают.

Напомним, что следователи проводят обыски в офисе ФБК и по месту жительства ряда сотрудников фонда. Некоторые из них вызваны на допросы по уголовному делу об отмывании 1 млрд руб., которое возбудили неделю назад. По версии следствия, с января 2016 года по декабрь 2018 года сотрудники ФБК и другие неназванные люди, имеющие отношение к фонду, получили от третьих лиц крупную сумму в рублях и иностранной валюте. На счета ФБК и еще более чем на сотню счетов, принадлежащих физическим и юридическим лицам, наложены аресты.

Мансур Хузяхметов, Ижевск