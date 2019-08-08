По делу о ДТП с автобусом возле Новороссийска проверят сотрудников санатория «Эллада»

Следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело по двум статьям УК РФ по факту смертельной аварии, которая произошла вечером 7 августа в поселке Верхнебаканском близ Новороссийска. Речь идет о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ), а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

«В рамках расследования уголовного дела будет, в том числе, дана юридическая оценка действиям сотрудников лечебно-профилактического санатория “Эллада”, которому принадлежал автобус», - рассказали в следственном ведомстве.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, авария с участием автобуса и внедорожника произошла около 22:00. Автобус пробил металлическое ограждение, перевернулся и упал в обрыв. Транспортное средство принадлежит санаторию «Эллада» Федеральной налоговой службы.

На месте погибли двое малолетних пассажиров внедорожника, а также 40-летняя женщина. Водителю и еще двоим пассажирам Volkswagen Touareg причинен тяжкий вред здоровью. В автобусе пострадал 41 человек, в том числе 12 несовершеннолетних и водитель. В больницу было доставлено 44 человека. Позже четырех пациентов по линии санавиации доставили в НИИ «Краевой клинической больницы №1». После того, как будет стабилизировано состояние еще одного ребенка, его также отправят вертолетом в Краснодар, сообщает пресс-служба администрации края. Врачи провели более десяти операций. Пациентов, у которых нет серьезных травм, готовят к выписке.

Дмитрий Михеенко