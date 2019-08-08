В Новороссийске пассажирский автобус сорвался с обрыва: погибли люди

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю

ДТП с участием пассажирского автобуса произошло вечером 7 августа. Как сообщили в СУ СКР по краю, в районе поселка Верхнебаканского недалеко от Новороссийска автомобиль Volkswagen Touareg столкнулся с пассажирским автобусом Hyundai под управлением 41-летнего мужчины. По предварительным данным, в результате ДТП автобус перевернулся и покатился с обрыва.

Как сообщили в ГУ МЧС по краю, в настоящее время спасательные работы завершены – все пострадавшие доставлены в Первую городскую больницу Новороссийска. К ликвидации последствий было привлечено 149 человек личного состава, 55 единиц техники, в том числе от МЧС России 18 человек личного состава и четыре единицы техники. По данным пресс-службы ГУ МВД по краю, в результате ДТП погибли трое, среди них двое несовершеннолетних, госпитализированы 31 человек, среди которых 11 детей. Все погибшие - пассажиры легкового автомобиля.

На месте происшествия развернута следственно-оперативная группа, работает команда психологов. Следственным отделом по городу Новороссийску СКР по краю по факту ДТП возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье», движение на участке пересечения А-290 Новороссийск — Керчь (км 16+046) и А-146 Краснодар — Верхнебаканский (км 140+693) на момент ДТП осуществлялось в штатном режиме: ограничения движения отсутствовали, дорожные работы не проводились. «Дорожное полотно в месте ДТП отвечает требованиям эксплуатационного состояния: покрытие было сухим, чистым, отсутствовали разливы ГСМ, рядом расположен пост ГИБДД, участок освещен, технические средства организации дорожного движения отвечают требованиям действующего проекта организации дорожного движения», — сообщили в ведомстве.

Дмитрий Михеенко