Четырех пострадавших в ДТП под Новороссийском доставили в Краснодар

Четырех пациентов по линии санавиации доставили в НИИ «Краевой клинической больницы №1» после ДТП под Новороссийском, где в пропасть упал автобус. После того, как будет стабилизировано состояние еще одного ребенка, его также отправят вертолетом в Краснодар, сообщает пресс-служба администрации края. Врачи провели более десяти операций. Пациентов, у которых нет серьезных травм, готовят к выписке.

Как ранее сообщал ”Ъ-Кубань“, авария с участием автобуса и внедорожника произошла 7 августа около 22:00 в поселке Верхнебаканском. Автобус марки «Hyundai» под управлением 41-летнего водителя двигался по проезжей части автодороги «Новороссийск-Керченский пролив» в направлении от села Владимировка в сторону поселка Верхнебаканский. Автобус пробил металлическое ограждение, перевернулся и упал в обрыв. Транспортное средство принадлежит санаторию «Эллада» Федеральной налоговой службы.

В результате ДТП на месте погибли двое пассажиров внедорожника 2003 и 2009 годов рождения, а также 40-летняя женщина. Водителю и еще двоим пассажирам внедорожника причинен тяжкий вред здоровью. В автобусе пострадал 41 человек, в том числе 12 несовершеннолетних и водитель. В больницу доставлено 44 человека.

Андрей Ульченко