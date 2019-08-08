Пакистан приостановил железнодорожное сообщение с Индией

Железнодорожное сообщение между Пакистаном и Индией по единственному маршруту «Экспресс дружбы» приостановили по решению Исламабада, сообщает пакистанский телеканал Geo TV. Поезда между странами перестали курсировать еще в начале этого года на фоне напряжения, но позже движение восстановили. Теперь же министр транспорта Пакистана Шейх Рашид Ахмед заявил, что «Экспресс дружбы» восстанавливаться не будет.

Кроме того, власти Пакистана объявили, что намерены ввести запрет на показ индийских фильмов в кинотеатрах страны. В то же время МИД страны заявил, что Исламабад не рассматривает решение ситуации в Кашмире силовым путем. «Мы опасаемся, что Индия может провести новые военные операции с целью отвлечь внимание мирового сообщества. Исламабад не рассматривает возможность военного решения в Кашмире»,— сказал министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши.

Разделение Британской Индии на Индию и Пакистан в 1947 году сопровождалось наступлением пакистанских военизированных формирований, сумевших установить контроль над половиной Кашмира. Эту территорию в Дели считают оккупированной. За прошедшие 70 лет между двумя странами было три полномасштабных военных конфликта. Причиной двух из них послужил нерешенный территориальный спор из-за Кашмира.

Власти Пакистана накануне приняли решение снизить уровень дипломатических отношений с Индией. В частности, полностью прекратить двустороннюю торговлю и пересмотреть ряд взаимных соглашений из-за решения Индии отменить особый статус штата Джамму и Кашмир, приравнять к остальным штатам. Его намерены разделить на две союзные территории Джамму и Кашмир, которыми будет управлять отдельный законодательный орган и Ладакх, который будет напрямую управляться центральным правительством.

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