Пакистан решил снизить уровень дипотношений с Индией

Власти Пакистана приняли решение снизить уровень дипломатических отношений с Индией. В частности, полностью прекратить двустороннюю торговлю и пересмотреть ряд взаимных соглашений, сообщается в официальном Twitter правительства.

Действия Исламабада последовали в ответ на решение Нью-Дели об отмене особого статуса штата Джамму и Кашмир, приравнять к остальным штатам. Его намерены разделить на две союзные территории Джамму и Кашмир, которыми будет управлять отдельный законодательный орган и Ладакх, который будет напрямую управляться центральным правительством.

Напомним, разделение Британской Индии на Индию и Пакистан в 1947 году сопровождалось наступлением пакистанских военизированных формирований, сумевших установить контроль над половиной Кашмира. Эту территорию в Дели считают оккупированной.

За прошедшие 70 лет между двумя странами было три полномасштабных военных конфликта. Причиной двух из них послужил нерешенный территориальный спор из-за Кашмира.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Кашмир больше не особая статья».