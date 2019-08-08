Снова едем в Америку

Спустя 32 года после премьеры фильма «Поездка в Америку» зрителей ждет вторая часть приключений принца из далекой африканской страны. В главных ролях снова комики Эдди Мерфи и Арсенио Холл.

О том, что «Поездка в Америку» получит сиквел, стало известно в январе этого года. Почти сразу же зрители узнали, что главные роли, как и в первой части, сыграют Эдди Мерфи и Арсенио Холл. Сейчас же, по информации The Hollywood Reporter, к работе над картиной присоединились актеры Уэсли Снайпс, Лесли Джонс («Охотники за привидениями») и Кики Лэйн («Если Бил-стрит могла бы заговорить»).

Режиссером новой «Поездки в Америку» станет Крейг Брюер, до этого работавший над фильмом «Суета и движение», продюсерами выступят Кевин Мишнер, Кенья Беррис и Эдди Мерфи.

Подробностей сюжета пока немного. Известно, что в продолжении принц Аким (Эдди Мерфи) вернется в США через много лет, чтобы отыскать сына, о существовании которого до недавних пор даже не подозревал.

Актер Эдди Мерфи, 2019 год Фото: Getty Images

Съемки новой части начнутся уже в этом месяце, а премьера намечена через год, 7 августа 2020-го. Оригинальный фильм «Поездка в Америку», вышедший в 1988 году, оказался успешным и собрал в мировом прокате $288,7 млн.