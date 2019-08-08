МИД Украины отрицает задолженность в 300 млн рублей перед СНГ

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар отрицает задолженность страны перед странами СНГ, о которой ранее заявлял МИД России. По его словам, Украина никогда не была членом СНГ, поскольку не подписывала его устав.

«Мы были государством-основателем и участником Содружества, в свое время это имело смысл, но уже шестой год подряд Украина не подписывает ни одного документа, который принимается органами СНГ»,— заявил господин Боднар изданию «Укринформ».

Он отметил, что Украина с 2014 года перестала платить взносы в бюджет Содружества и не подписывала с того времени ежегодных решений о едином бюджете организации, не беря на себя обязательств по уплате этих взносов. «Поэтому никакой "задолженности" не может существовать в принципе»,— заявил замминистра.

Ранее МИД РФ сообщил, что задолженность Украины перед странами СНГ превысила 300 млн руб. Отмечалось, что Украина не выходила из Содружества и из отраслевых советов. МИД РФ тогда заявил, что продолжение работы Украины в Содружестве полностью зависит от политической воли новых украинских властей.

В мае 2018 года действующий тогда президент Украины Петр Порошенко пообещал вывести страну из договоров СНГ, подписанных в годы членства Украины в этой организации. Он подписал указ о прекращении участия Киева в работе органов Содружества Независимых Государств и закрытии постоянного представительства в штаб-квартире этой организации, которая расположена в Минске.

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