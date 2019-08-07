МИД РФ рассказал о сумме задолженности Украины перед странами СНГ

Задолженность Украины перед странами СНГ превысила 300 млн руб., сообщили «Известия» со ссылкой на МИД РФ. По данным внешнеполитического ведомства, Киев перестал выплачивать взносы еще в 2014 году.

«В соответствии с действующими в СНГ нормами и правилами размер задолженности перед единым бюджетом СНГ и порядок ее погашения определяются решением Совета глав правительств Содружества»,— сообщил МИД РФ. Отмечается, что Украина де-юре продолжает оставаться полноценным участником СНГ, хотя и снижает свою активность.

«Никаких официальных уведомлений о выходе Украины из Содружества в Исполком СНГ не поступало. Киев также официально не выходил из отраслевых советов, так что украинские представители в любой момент могут принять участие в их заседаниях»,— отметил МИД РФ. Министерство добавило, что продолжение работы Украины полностью зависит от политической воли новых украинских властей.

В мае 2018 года действующий тогда президент Украины Петр Порошенко пообещал вывести страну из договоров СНГ, подписанных в годы членства Украины в этой организации. Он подписал указ о прекращении участия Киева в работе органов Содружества Независимых Государств и закрытии постоянного представительства в штаб-квартире этой организации, которая расположена в Минске.

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