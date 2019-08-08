Банки передали Конгрессу документы о возможных российских связях Трампа

Крупные банки с Уолл-стрит передали в комитеты Конгресса США, занимающиеся проверками в отношении президента, тысячи страниц финансовой документации, связанной с россиянами, которые, возможно, вели какие-либо дела с Дональдом Трампом, его компаниями или членами его семьи. Это было сделано в ответ на судебные запросы о представлении документов, направленные банкам в апреле нынешнего года в рамках так называемого российского расследования. Об этом изданию The Wall Street Journal сообщили осведомленные источники.

Часть документов также передана прокуратуре штата Нью-Йорк.

В числе банков, предоставивших такие данные комитетам Палаты представителей Конгресса США по финансовым услугам и разведке, издание называет Bank of America, Citigroup, Deutsche Bank, JP Morgan Chase, Morgan Stanley, Wells Fargo, а также региональный банк Investors Bancorp. Среди переданных документов, в частности, данные о российских бизнесменах, связанных с деловой встречей в Trump Tower в июне 2016 года, в которой также участвовали члены семьи Трампа.

Алена Миклашевская