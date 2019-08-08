Россия наращивает экспорт СПГ

ФТС опубликовала данные об объемах экспорта российских компаний в первом полугодии 2019 года. По информации ведомства, доходы «Газпрома» от экспорта газа в январе—июне снизились на 4,3% по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года до $22,7 млрд. Физический экспорт газа был ниже на 5,3% и составил 108,3 млрд кубометров.
В июне, по данным ФТС, монополия экспортировала в целом 14,9 млрд кубометров (снижение на 4,9%) на сумму $2,6 млрд (падение на 11,3% к маю).
В то же время экспорт СПГ, как говорится в материалах ФТС, за счет запуска первого завода по сжижению НОВАТЭКа в Арктике «Ямал СПГ» на полную мощность в 16,5 млн тонн вырос на 54,5% и достиг 29,4 млрд кубометров.
В июне экспорт СПГ составил 4,1 млрд кубометров (рост в 1,9 раза по отношению к маю) на сумму $469,5 млн. При этом поставки, по данным экспертов, пришлись в основном на азиатский рынок, где сейчас сезонный рост спроса. Это снижает конкуренцию сжиженного и трубопроводного газа в Европе. «Газпром» сообщал, что его поставки на ключевой рынок — в Европу — за полугодие составили 96,2 млрд кубометров, в июне — 15,9 млрд кубометров (рост на 4,6%).
В январе—июле экспорт «Газпрома» в страны дальнего зарубежья, по предварительным данным, сократился на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 111,5 млрд кубометров. Частично это объясняется тем, что в июле почти две недели не работал газопровод из России в Германию мощностью 55 млрд кубометров «Северный поток» в связи с плановыми профилактическими работами. В целом по итогам года «Газпром» собирается экспортировать в Европу не менее 200 млрд кубометров газа.
«Газпром», которому до сих пор в этом году удавалось удерживать экспорт газа на уровне, близком к рекордным показателям 2018 года, в августе может столкнуться с двузначным его падением в процентах. Это произойдет из-за того, что заполнение европейских газовых хранилищ близится к завершению, а конкуренция со стороны поставщиков сжиженного газа едва ли ослабеет, несмотря на упавшие до десятилетних минимумов цены на газ в Европе. По мнению экспертов, такой результат августа будет ожидаемым, учитывая конъюнктуру рынка.
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