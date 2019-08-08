Лихорадка денге охватила Филиппины

Лихорадка денге, тропическая инфекция с летальностью — при геморрагическом синдроме — до 50%, быстро распространяется по Филиппинам: с начала года зафиксировано свыше 140 тыс. случаев, свыше 600 человек умерло.

Правительство Филиппин объявило эпидемию лихорадки денге и взялось за радикальные меры: поскольку переносчиком вируса выступают комары (вида желтолихорадочный кусака, Aedes Aegipti, он же переносит, понятное дело, желтую лихорадку, лихорадку Зика и т. п.), места их размножения решено обработать химикатами. Решение неплохое, но во-первых, несвоевременное, а во-вторых, комары эти способны размножаться даже в пластиковой коробочке из-под какой-нибудь еды.

Лихорадка денге (она же костоломная лихорадка или финиковая болезнь) после Второй мировой войны широко распространилась по миру. Ею в год болеет не менее 50 млн человек, а в плохие годы — до 500 млн человек, умирают десятки тысяч. Лечения от нее никакого нет — точнее, только симптоматическое. Если болезнь не принимает геморрагической формы (когда массовые кровоизлияния в органах и тканях быстро приводят к летальному исходу),— прогноз вполне благополучный. Начало болезни похоже на тяжелый грипп: ломит суставы, резко поднимается температура, может возникнуть рвота; по телу распространяется сыпь, увеличиваются и вызывают болезненность лимфатические узлы. Спустя пять-семь дней лихорадка проходит, боли стихают; но примерно у десятой доли больных возникает геморрагический синдром, и тогда течение болезни может продолжаться несколько недель.

У лихорадки денге есть несколько неприятных особенностей, главная из которых — вирус имеет пять разных серотипов. То есть один и тот же человек может пять раз болеть лихорадкой денге. Повторное заражение, но другим серотипом денге, делает течение заболевания гораздо более тяжелым, чем первичное: наличие антител к другому серотипу усложняет иммунный ответ организма. (Далекая и не совсем верная аналогия: у родителей с разным резус-фактором каждому следующему ребенку приходится все трудней в утробе.)

На серологическую особенность лихорадки денге налетела компания Sanofi. Прежний президент Филиппин Бенигно Акино Третий (он же Нойной Акино) уговорился с французскими фармацевтами о национальной кампании прививок против денге. Вакцина под названием Dengvaxia на тот момент (2015 год, декабрь) была гордостью Sanofi: компания потратила на ее разработку 1,5 млрд евро и собиралась выручать от ее мировых продаж по 1 млрд евро в год; иными словами, ожидался отличный бизнес.

Филиппины, первая страна, решившая привить население от денге, для начала закупила вакцины почти на 65 млн евро. Прививку получило свыше 700 тыс. филиппинцев, в основном подростки и дети.

Дальше начались неприятности. Оказалось, что привитые филиппинцы, если они до прививки болели каким-нибудь вариантом лихорадки денге, переносят прививку, мягко сказать, плохо. Появились даже сообщения (окончательно не подтвержденные), будто по меньшей мере в четырех случаях прививка стала причиной гибели привитых подростков.

В общем, министерство здравоохранения Филиппин уже к концу 2017 года прекратило прививочную кампанию. Заведено несколько уголовных и гражданских дел, результатов пока нет; ведется, периодически прерываясь, по крайней мере одно парламентское расследование.

Обвинения звучали и в адрес Sanofi, но к легальным последствиям это не привело.

Неудача прививочной кампании против лихорадки денге имела еще одно чрезвычайно прискорбное последствие – филиппинцы массово стали отказываться от коревой вакцины. Результат не заставил себя долго ждать: в 2019 г., в феврале, в стране началась эпидемия кори, количество случаев в годовом сопоставлении выросло в 6,5 раз! Почти 200 человек умерло.

Помимо Филиппин кратный рост заболеваемости лихорадкой денге зафиксирован в Малайзии (около 63 тыс. больных, свыше 50 умерших) и во Вьетнаме (свыше 80 тыс. больных, четверо умерших). Невиданная эпидемия развернулась и в Бангладеш, где медицинская система не дает даже точной статистики заболеваемости лихорадкой денге.

Анатолий Кривов