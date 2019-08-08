ВЦИОМ: россияне за последние пять лет стали читать больше

Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что россияне за последние пять лет стали больше читать. Более половины респондентов сегодня читают книги (53%), пять лет назад этот показатель был на уровне 45%. Чаще всего книги читают женщины (59%), молодые люди (18–24 лет — 83%, 25–34 лет — 61%) и люди с высшим образованием (68%).

Опрос также показал, что каждый из читающих прочел пять книг в течение трех последних месяцев. Чаще других читают люди старше 60 лет (семь книг за три месяца) и люди, которые практически не пользуются интернетом (девять книг). При этом, как отмечают социологи, «покупка книг среди россиян более распространена, чем их чтение».

Наибольшей популярностью у россиян пользуются книги по истории, исторические романы и биографии (30%), детские книги (28%), учебники и научная литература (28%), книги по домоводству и приусадебному участку (22%), фантастика (21%) и классическая русская и зарубежная литература (20%). Меньше всего граждане интересуются ужасами (3%), книгами по психологии (3%) и религиозной литературой (2%).

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 6 августа. В нем приняли участие 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.