В Красноярском крае возбуждено 15 дел о незаконных вырубках леса

В Красноярском крае расследуют 15 уголовных дел о незаконных вырубках леса и должностных преступлениях чиновников в лесной сфере, заявил журналистам краевой прокурор Михаил Савчин в четверг. «Надзираем за расследованием этих уголовных дел и путем проведения наших проверок выявляем факты преступной деятельности»,— сказал прокурор (цитата по ТАСС).

В качестве примера Михаил Савчин назвал уголовное дело о вырубках леса на Торгашинском хребте Березовского района, которое с мая рассматривается в суде. По его словам, незаконная рубка деревьев на сумму 9 млн руб. произошла еще в 2014 году, но дело несколько раз прекращали, а затем возобновляли по требованию прокуратуры.

Напомним, лесные пожары бушуют в Красноярском крае и Иркутской области с июля 2019 года. 31 июля президент Владимир Путин подключил к тушению пожаров военную авиацию. По данным красноярской прокуратуры, к утру 8 августа на территории региона действуют 136 пожаров общей площадью 916 тыс. га.

Премьер-министр Дмитрий Медведев ранее поручил Генпрокуратуре и Следственному комитету России до ноября провести проверку версии о намеренных поджогах леса в Сибири «для сокрытия незаконной заготовки древесины». После этого в Генпрокуратуре заявили, что в Иркутской области были попытки скрыть незаконную вырубку леса с помощью намеренных поджогов.

О ситуации с лесными пожарами в Сибири — в материале “Ъ” «Пожары утонули в подсчетах»

Илья Галагуз