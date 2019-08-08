Иркутские власти выплатили пострадавшим от наводнения по 10 тысяч рублей

Почти 45 тыс. пострадавших от наводнения жителей Иркутской области получили единовременные выплаты по 10 тыс. руб. Как сообщила пресс-служба областного правительства, власти завершили выплату этих средств. Также 22,3 тыс. человек получили выплаты по 50 и 100 тыс. руб. за утрату имущества.

По данным властей, за выплатами на приобретение жилья обратились более 1,7 тыс. семей. Ранее сообщалось, что правительство России выделило 14,1 млрд руб. из резервного фонда на помощь пострадавшим от наводнения. Из них 10,8 млрд руб. пойдут на покупку жилья для граждан, оставшимся без крова, еще 3,3 млрд руб. — на капитальный ремонт поврежденных жилых домов.

По данным МЧС, к утру 8 августа на территории Иркутской области в зоне подтопления остаются восемь приусадебных участков в селе Карымск. «Подтопленных жилых домов нет»,— сообщили “Ъ” в пресс-службе регионального МЧС.

Напомним, первая волна паводка в Иркутской области началась в конце июня. Тогда в зоне подтопления находились около 11 тыс. домов почти в 110 населенных пунктах. Президент Владимир Путин объявил наводнение чрезвычайной ситуацией федерального масштаба. Общий ущерб иркутские власти предварительно оценивали в 31 млрд руб. Во время второй волны в июле паводка подтопленными оказались 1,8 тыс. жилых домов в 44 населенных пунктах.

О наводнении читайте в публикации “Ъ” «Иркутская область готовится ко второй волне»

Юлия Сасевич