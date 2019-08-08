Атамбаев обратился к народу

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев призвал силовиков не стрелять в свой народ. Заявление выпустил телеканал «Апрель». «Хочу обратиться к силовикам: не стреляйте в свой народ, все это очень плохо кончится для вас»,— сказал господин Атамбаев (цитата по «РИА Новости»).

В своем обращении он выразил сожаление, что пострадали невинные люди.

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«Мы не террористы. Ни я, ни мирные люди вокруг моего дома. Многие приехали просто сделать фото со мной»,— заявил Алмазбек Атамбаев.

Экс-президент выразил благодарность людям, которые не дали его задержать. «Власти пора одуматься, мы не такой народ, который будет жить на коленях»,— заключил он.

Предпринятая спецназом попытка задержания обвиненного в коррупции экс-главы государства вылилась в уличные бои у резиденции господина Атамбаева, поддержать которого вышли сотни его сторонников. В течение дня из родного села экс-президента поступала противоречивая информация о его судьбе и ходе спецоперации.

Напомним, Алмазбек Атамбаев был президентом Киргизии с 2011 по 2017 год. Спецкомиссия парламента заподозрила его в ряде преступлений: экс-президент может быть причастен к незаконному освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева, коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека и незаконным поставкам угля для нее, противозаконному перепрофилированию земель в Иссык-Кульской и Чуйской областях.

Подробнее о конфликте читайте в публикации “Ъ” «Бывший президент Киргизии ушел в оборону».