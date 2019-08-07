Арестован второй участник драки фанатов с ОМОНом на игре «Зенита»

Петроградский районный суд Петербурга отправил под стражу на два месяца еще одного обвиняемого в участии в драке с бойцами ОМОНа во время матча «Зенит» – «Краснодар» 3 августа на «Газпром Арене».

Как сообщает пресс-служба управления СКР по Петербургу, Георгий Воеводин пробудет под арестом до 4 октября. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти). Следствие полагает, что он нанес тяжелые травмы одному из бойцов ОМОНа. В результате у сотрудника правоохранительных органов диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, переломы костей лица, гематому.

Ранее на два месяца был арестован другой участник драки — Денис Первачук. Он признал свою вину.