В Петербурге введены в эксплуатацию новый детский сад и пожарное депо

Госстройнадзор по Санкт-Петербургу выдал компании-застройщику АО «Балтийское строительное управление» разрешение на ввод в эксплуатацию детского сада на 140 мест в Приморском районе по адресу: Шуваловский проспект, участок 116 Каменка, квартал 78А. Об этом сообщили в городском комитете по строительству.

Одновременно с этим введено в эксплуатацию пожарное депо на Большой Озерной улице, д.55, лит.А в Выборгском районе Петербурга. Заказчиком работ по обоим объектам выступал ГКУ «Фонд капитального строительства и реконструкции». Они строились в рамках адресной инвестиционной программы комстроя.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что Госстройнадзор выдал застройщику ООО «Норд-Строй» разрешение на ввод в эксплуатацию новой общеобразовательной школы на 550 мест по адресу: Шувалово-Озерки, квартал 25А. Также сообщалось, что всего в 2019 году за счет внебюджетных средств в Петербурге построят 22 социальных объекта.