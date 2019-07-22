В Выборгском районе Петербурга откроется новая школа на 550 мест

Служба Государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдала застройщику ООО «Норд-Строй» разрешение на ввод в эксплуатацию новой общеобразовательной школы на 550 мест, расположенной по адресу: Шувалово-Озерки, квартал 25А.

Как сообщили в комитете по строительству Петербурга, помимо учебных помещений новое 4-этажное здание школы общей площадью 4,6 тыс. кв. м вмещает два плавательных бассейна, столько же спортзалов, а также помещения для организации специальных кружков. Учебный процесс в новой школе стартует с 1 сентября.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в 2019 году за счет внебюджетных средств в Петербурге построят 22 социальных объекта.