Нефть марки Brent снизилась до $57 за баррель

Стоимость октябрьского фьючерса на североморскую нефть марки Brent по состоянию на 17:00 мск снизилась на 3,1% — до $57,15 за баррель, согласно данным Интерконтинентальной биржи (ICE). Стоимость октябрьских фьючерсов американской нефти WTI к тому же времени опустилась на 3,6% — до $51,7.

Нефть дешевеет в связи с заявлениями президента США о введении дополнительных пошлин на китайские товары. Напомним, американский президент Дональд Трамп объявил, что с 1 сентября будет введена дополнительная пошлина 10% на китайские товары из-за провала торговых переговоров. Эта мера затронет товары на общую сумму $300 млрд.

О ситуации между США и Китаем — в материале “Ъ” «Торговую войну между США и Китаем поставили на паузу».