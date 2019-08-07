В ГИК Петербурга пообещали прислушаться к позиции ЦИК по избирательным участкам в Псковской области

Петербургский избирком прислушается к позиции председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой по поводу открытия на территории Псковской области избирательных участков на выборах губернатора Санкт-Петербурга.

Как заявили в ГИК, избирательная комиссия подготовит «все аргументы и возможные варианты решений и рассмотрит данный вопрос», сообщает «Интерфакс».

Напомним, что ранее глава ЦИК РФ потребовала от Горизбиркома Петербурга обосновать необходимость создания избирательных участков в Псковской области и добавила, что хотела бы получить «внятный ответ». Кроме того, она рекомендовала Горизбиркому отказаться от открытия избирательных участков в 60 регионе.