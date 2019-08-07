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Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ   |  купить фото

Элла Памфилова потребовала ГИК Петербурга обосновать открытие избирательных участков в Псковской области

Глава Центр избиркома потребовала от Горизбиркома Петербурга обосновать необходимость создания избирательных участков на территории Псковской области на выборах 8 сентября.

Элла Памфилова на заседании Центризбиркома, обращаясь к зампредседателя горизбиркома Петербурга Алле Егоровой, заявила, что хотела бы получить «внятный ответ», «каким образом вы гарантируете, что в Пскове все будет в порядке, и это действительно необходимо». По словам главы Центризбиркома, ЦИК РФ готов принимать меры «вплоть до вынесения недоверия», сообщает «Интерфакс».

Напомним, что ранее Элла Памфилова рекомендовала Горизбиркому отказаться от избирательных участков в Псковской области на выборах губернатора Петербурга, заявив, что для этого есть «серьезные основания».

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