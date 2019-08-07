08 августа, четверг
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Hyundai сертифицировала новую Sonata для России

Компания Hyundai сертифицировала новую Sonata для российского рынка, получив на него одобрение типа транспортного средства (ОТТС).

Согласно документу, опубликованному в базе Росстандарта, в России появится переднеприводный седан с единственным мотором — 179-сильным атмосферным 2,5-литровым агрегатом в сочетании с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Напомним, премьера нового Hyundai Solaris состоялась весной 2019 года, а «Яндекс» уже сделал беспилотный автомобиль на базе нового седана.

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