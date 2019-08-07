Moody`s назвало новые санкции США «постоянной угрозой» для России

Новые санкции США в долгосрочной перспективе будут влиять на российские инвестиции и доступ к технологиям, заявило рейтинговое агентство Moody`s. Однако в краткосрочной перспективе ограничения не скажутся на кредитоспособности российского правительства.

По мнению экспертов Moody`s, новые санкции ограничат иностранные инвестиции и доступ к западной экспертизе, которые необходимы для модернизации российской экономики. «Амбиции российского президента Владимира Путина по повышению темпов роста и качества жизни будет сложнее реализовать при новых американских санкциях»,— говорится в отчете Moody`s для инвесторов (цитата по РБК).

Напомним, в начале августа президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций против страны, использующей химическое и биологическое оружие. Во многих СМИ эти ограничительные меры сразу же назвали новым пакетом санкций против России в связи с «делом Скрипаля». Однако Россия в документе не упоминается и о применении представленных ограничений речь пока не идет.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «Дональд Трамп подписал указ о введении санкций».