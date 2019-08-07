Bloomberg: дочерние компании «Газпрома» намерены продать еще 3,7% акций

Компания «Газпром» собирается продать оставшиеся у его дочерних компаний 3,7% квазиказначейских акций, совокупная стоимость которых составляет более $3 млрд, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg. По данным источников американского агентства, российский газовый монополист первоначально планировал разместить весь пакет сразу, однако столкнулся с риском значительных налоговых выплат.

В конце июля «Газпром» продал 2,93% собственных акций за 139 млрд руб. с дисконтом 5,4% к рыночной цене. Бумаги были реализованы одному крупному российскому инвестору. Это было сделано для «минимизации влияния на котировки акций».

Новое размещение может произойти уже осенью, в ходе которого иностранные инвесторы могут получить разрешение приобрести часть бумаг через локальных брокеров.

На московской бирже акции «Газпрома» поднялись на +1,27%, достигнув отметки в 229,64 руб. за акцию.

Подробнее об июльской сделке читайте в материале “Ъ” «Акции "Газпрома" купил один крупный инвестор».