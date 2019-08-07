Соболь окончательно отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму

Центризбирком окончательно отказал Любови Соболь в регистрации на выборах в Мосгордуму. Для участия в выборах юристу Фонда борьбы с коррупцией не хватило 231 подписи. Кроме того, госпожа Соболь неверно заполнила документы об имуществе за рубежом.

«ЦИК постановляет жалобу Любови Эдуардовны Соболь на решение Мосгоризбиркома и решение окружной избирательной комиссии по выборам депутата Мосгордумы по одномандатному избирательному округу №43 оставить без удовлетворения»,— говорится в постановлении комиссии (цитата по ТАСС).

ЦИК также отказал в регистрации еще двум кандидатам — Александру Руденко и Дмитрию Гудкову. Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Екатерина Игнатова отозвала свою жалобу на решение ЦИКа.

Накануне рабочая группа ЦИКа рекомендовала отказать в регистрации Любови Соболь, Елене Русаковой, Дмитрию Гудкову, Екатерине Игнатовой и Александру Руденко. Всего Мосгоризбирком отказал в регистрации на выборы 57 кандидатам, основная причина отказов — «брак» в подписях. Кандидаты, не согласные с вердиктом ЦИКа, могут обжаловать решение в суде.

Как ЦИК рассматривал первые жалобы, читайте в материале “Ъ” «“Доверия не всегда достаточно“».