Глава минлесхоза Красноярского края назвал причины лесных пожаров

Причиной лесных пожаров в Красноярском крае могли стать как человеческий фактор, так и погодные условиях. Об этом заявил краевой министр лесного хозяйства Димитрий Маслодудов на пресс-конференции в среду.

«В первый этап пожароопасного периода 80% случаев — это сельхозпалы, отжиги травы, стерни, неосторожное обращение с огнем и наши праздники, проводимые в лесах и на дачах, сжигание старой травы. Мы фиксируем много очагов возле железных дорог, где идет возгорание от искр»,— сказал Димитрий Маслодудов, отметив, что власти работают с РЖД по этому поводу. Чиновник также добавил, что причиной пожаров в труднодоступных территориях стали в 75% случаев сухие грозы: «После каждого пожара проходит проверка и выясняются причины».

Напомним, с июля 2019 года лесные пожары охватили два сибирских региона — Красноярский край и Иркутскую область. Общая площадь горящего леса достигала 1,8 млн га. Ранее глава Росгидромета Максим Яковенко говорил, что одна из главных причин возникновения масштабного наводнения в Иркутской области и лесных пожаров в Сибири — глобальное изменение климата на планете.

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Юлия Сасевич