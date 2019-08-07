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Минобороны опубликовало видео первого полета беспилотника «Охотник»

Минобороны России впервые опубликовало видео полета тяжелого ударного беспилотного аппарата «Охотник». Незадолго до этого состоялись первые испытания беспилотника.

Ранее Госдеп США и МИД РФ объявили о прекращении действия подписанного в 1987 году Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В Вашингтоне и Москве анонсировали разработку и испытания ракет, которые до сих пор были запрещены.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Договор умер, да здравствует разговор!»

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