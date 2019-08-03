Военный беспилотник «Охотник» совершил первый полет

Тяжелый ударный беспилотный летательный аппарат «Охотник» совершил первый полет, сообщили журналистам в Минобороны. Он состоялся в 12:20 и продолжался более 20 минут. Полет прошел в рамках программы испытаний.

«Летательный аппарат под управлением оператора совершил несколько облетов аэродрома на высоте около 600 м и совершил успешную посадку»,— рассказали в военном ведомстве.

В феврале Министерство обороны опубликовало видео полигонных испытаний ядерной беспилотной подлодки «Посейдон». Ранее сообщалось, что Военно-морской флот намерен поставить на боевое дежурство до 32 стратегических аппаратов «Посейдон».

Ранее Госдеп США и МИД РФ объявили о прекращении действия подписанного в 1987 году Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В Вашингтоне и Москве анонсировали разработку и испытания ракет, которые до сих пор были запрещены.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Договор умер, да здравствует разговор!»