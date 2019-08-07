Ремонтно-восстановительные работы под Ачинском проведут за две недели

Министр обороны России Сергей Шойгу поручил своему заместителю Дмитрию Булгакову провести ремонтно-восстановительные работы под Ачинском в течение двух недель. «Для проведения ремонтных работ формируются ремонтно-восстановительные бригады, включающие необходимых специалистов и обеспеченные строительными материалами, инструментами и техникой. В первую очередь будут восстанавливаться объекты жилого фонда и социальной инфраструктуры»,— говорится в сообщении Минобороны России.

Напомни, вечером 5 августа на складе артиллерийских боеприпасов произошло возгорание пороховых зарядов. Осколки разлетелись в радиусе 15-20 км. Инцидент привел к гибели одного человека и ранению еще восьми. На территории Ачинского и Назаровского районов, а также города Ачинска вводился режим ЧС, который отменили на следующий день после взрыва.

Подробности чрезвычайного происшествия — в материале “Ъ” «Ачинск вышел из-под обстрела»

Юлия Сасевич