Цены на золото поднялись до шестилетнего максимума

Цена на золото поднялась выше $1,5 тыс. за унцию впервые с 2013 года, свидетельствуют данные торгов. Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2019 года на бирже составила $1 505,1. Золото стремительно растет на фоне торговой войны между США и Китаем и снижения на мировых фондовых рынках.

Ранее цена на золото поднялась до шестилетнего максимума в июне. Тогда драгметалл торговался на бирже по $1,4 тыс. за тройскую унцию. Цены стремительно поднялись на фоне «голубиных» комментариев Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Подробнее об этом — в материале “Ъ” «Мягкость риторики ФРС поддержала стоимость драгметалла».