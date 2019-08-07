Воронежский 172 ЦАРЗ почти в пять раз сократил выручку

Расположенный в Воронеже 172 Центральный автомобильный ремонтный завод (ЦАРЗ, подконтролен Минобороны РФ) снизил выручку в 4,8 раза, следует из отчетности предприятия. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2018 году выручка завода составила 181,1 млн руб., тогда как годом ранее — 867,4 млн руб. Кроме того, с 132,2 до 134,7 млн руб. увеличился чистый убыток предприятия.

Напомним, ЦАРЗ также является одним из крупнейших в регионе должников по зарплате — на середину июля долг составлял более 17 млн руб. «Предприятие подчиняется учреждению Минобороны, но само каким-то образом оказалось вне системы. Деньги есть, но они идут на гособоронзаказ и исполнительный директор не имеет права их тратить»,— отмечал руководитель регионального управления СКР Кирилл Левит. Добавим также, что сейчас в арбитражном суде Воронежской области рассматривается банкротный иск к предприятию от ООО «Кингисеппский машиностроительный завод».

Александр Прытков