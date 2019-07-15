Воронежские власти изучат задержки зарплаты на 172 ЦАРЗ со следователями

Правительство Воронежской области намерено решать проблему задолженности по зарплате на 172 Центральном автомобильном ремонтном заводе (ЦАРЗ, подконтролен Минобороны РФ) с привлечением правоохранительных органов. Соответствующий вопрос обсуждался в ходе совещания в областном правительстве, на котором вопрос о зарплате поднял руководитель областного управления СКР Кирилл Левит. «Предприятие подчиняется учреждению Минобороны, но само каким-то образом оказалось вне системы. Деньги есть, но они идут на гособоронзаказ и исполнительный директор не имеет права их тратить»,— отметил господин Левит. Он также предложил поднять вопрос на уровне правительства РФ. Сейчас долг перед работниками завода превышает 17 млн руб. Совместное совещание по вопросу погашения задолженности намечено на 17 июля.

О недобросовестной конкуренции тамбовского оборонного предприятия читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Поглотители конкуренции».

Олег Мухин