Воронежский 172 ЦАРЗ вновь пытаются обанкротить

ООО «Кингисеппский машиностроительный завод» (Санкт-Петербург) подало в арбитражный суд Воронежской области заявление о признании банкротом АО «172 центральный автомобильный ремонтный завод» (ЦАРЗ, подконтрольно Минобороны РФ). Сумма требований — 12,55 млн руб. Пока заявление оставлено без движения.

Напомним, в последнее время ЦАРЗ испытывает финансовые проблемы. На предприятии формировались долги по зарплате, а контрагенты обращались в суд с заявлениями о банкротстве компании. Впрочем, до введения процедур банкротства эти разбирательства не доходили.

АО «172 ЦАРЗ» занимается ремонтом военной и гражданской техники, автомобильных узлов и агрегатов. По данным Kartoteka.ru, уставный капитал компании составляет 1,36 млрд руб. 51% акций принадлежит АО «Спецремонт» (подконтрольно Минобороны), 49% — напрямую министерству. Выручка 172 ЦАРЗ в 2017 году составила 867,4 млн руб., убыток — 132,2 млн руб.

О недобросовестной конкуренции тамбовского оборонного предприятия читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Поглотители конкуренции».

Олег Мухин