Памфилова предложила реформировать процедуру сбора подписей

Глава Центризбиркома Элла Памфилова считает, что процедура сбора подписей в поддержку кандидатов безнадежно устарела, поэтому после выборов ее нужно реформировать. С таким заявлением она выступила на заседании, посвященном рассмотрению жалоб не допущенных до выборов кандидатов в депутаты Мосгордумы.

«Чем больше мы рассматриваем жалоб, связанных с процедурой сбора и проверки подписей, тем больше у нас зреет уверенность, что этот механизм надо очень серьезным образом пересматривать. С учетом целого ряда параметров, с учетом того что жизнь меняется, отношения в обществе»,— сказала она (цитата по «РИА Новости»).

В ходе заседания ЦИК окончательно отказал лидеру Партии перемен Дмитрию Гудкову в регистрации кандидатом. Ему не хватило 298 подписей избирателей, которые избирком признал бы действительными.

Всего Мосгоризбирком отказал в регистрации на выборы 57 кандидатам, основная причина отказов — «брак» в подписях. Накануне рабочая группа ЦИКа рекомендовала отказать в регистрации Дмитрию Гудкову, Любови Соболь, Елене Русаковой, Екатерине Игнатовой и Александру Руденко. Кандидаты, не согласные с вердиктом ЦИКа, смогут обжаловать решение в суде.

О рассмотрении ЦИКом первых жалоб читайте в материале “Ъ” «“Доверия не всегда достаточно“».