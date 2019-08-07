ФСИН направила комиссию в «Кресты» после сообщений о пытках

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) отправила сотрудников центрального аппарата в петербургский СИЗО «Кресты-2» для проверки информации об избиениях заключенных. Незадолго до этого правозащитный проект Gulagu.net сообщил, что в следственном изоляторе действуют три «пресс-хаты», где сотрудничающие с администрацией «активисты» пытают заключенных.

По информации ведомства, СИЗО регулярно посещают представители Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) и уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге. От них заявлений об избиениях заключенных не поступало. «В настоящее время назначена проверка по факту публикации в сети Интернет информации о якобы имевших место случаях применения физической силы к подозреваемым и обвиняемым, содержащимся в СИЗО-1 УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области»,— говорится на сайте ФСИН.

Сегодня, 7 августа, Gulagu.net подал в администрацию президента, Генпрокуратуру и Следственный комитет заявление о пытках заключенных в петербургском СИЗО «Кресты-2». Как сообщает проект, «пресс-хаты» действуют по указанию замначальника СИЗО по оперативной работе Никиты Ильина и начальника СИЗО Владимира Ивлева под контролем начальника Главного оперативного управления ФСИН Евгения Гнедова и первого заместителя директора ФСИН Анатолия Рудого.

Как ранее сообщал “Ъ”, в конце июля члены петербургской ОНК подали иск в суд, требуя признать администрацию СИЗО «Кресты» нарушившей закон «Об общественном контроле». Истцы утверждают, что 20 апреля их беседа с Аброром Азимовым, который тогда рассказывал о своем похищении и пытках в «секретной тюрьме ФСБ», была незаконно прервана.

Подробнее об этом — в публикации “Ъ” «Суд просят поставить "Кресты" на место».