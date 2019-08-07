Росстат назвал основные причины безработицы

RT проанализировал данные Росстата о безработных в России. Согласно информации ведомства за первый квартал 2019 года, 76% от общего числа безработных имеют опыт работы.
Граждане остались без работы:
В марте Росстат заявил о снижении уровня безработицы до 4,7%. Позднее Центробанк сообщил, что безработица, очищенная от сезонного фактора, в марте снизилась до минимума за все время наблюдений,— 4,5%.
В июне аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования отметили, что со снижением уровня безработицы сокращается и совокупный спрос на рабочие места со стороны работников. Специалисты не исключают, что происходящее является индикатором будущего спада экономической активности после инвестиционного спада.
Подробнее — в материале “Ъ” «Труд здесь неуместен».
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