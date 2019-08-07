Росстат назвал основные причины безработицы

RT проанализировал данные Росстата о безработных в России. Согласно информации ведомства за первый квартал 2019 года, 76% от общего числа безработных имеют опыт работы.

Граждане остались без работы:

в связи с сокращением штата или ликвидацией предприятия (16,1%);

по собственному желанию (26,6%);

в связи с окончанием срока действия срочного договора или договора гражданско-правового характера (более 6%);

по причине увольнения из вооруженных сил (0,3%);

по другим причинам (26,8%).

В марте Росстат заявил о снижении уровня безработицы до 4,7%. Позднее Центробанк сообщил, что безработица, очищенная от сезонного фактора, в марте снизилась до минимума за все время наблюдений,— 4,5%.

В июне аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования отметили, что со снижением уровня безработицы сокращается и совокупный спрос на рабочие места со стороны работников. Специалисты не исключают, что происходящее является индикатором будущего спада экономической активности после инвестиционного спада.

Подробнее — в материале “Ъ” «Труд здесь неуместен».