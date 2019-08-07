За рекультивацией полигона в Новоселках можно будет наблюдать онлайн

С начала сентября на портале администрации Санкт-Петербурга, в разделе комитета по благоустройству будет организована онлайн-трансляция с полигона ТБО «Новоселки», где в настоящий момент идет рекультивация. Для этого на территории полигона будут установлены видеокамеры. На сегодняшний день 55% откосов террикона уже засыпано песком и укрыто изоляционным материалом. Свалка закрыта и не принимает отходы. Сюда привозят только землю и песок, сообщили в пресс-службе Смольного.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что к сентябрю 2020 году полигон в Новоселках рекультивируют на 70%. Чиновники обещают, что к этому времени полностью исчезнет запах, на который жаловались жители Приморского, Выборгского и Курортного районов. Первый, технологический, этап рекультивации включает, в том числе, строительство станции дегазации. На эти работы из городского бюджета выделено более 750 млн рублей.

Подробнее о прошлом, будущем и настоящем полигона ТБО «Новоселки» — в материале “Ъ-СПб” «Мусорные страдания».