Военные самолеты совершат проливку горевшего склада боеприпасов под Ачинском

Армейские самолеты Ил-76 сделают 20 вылетов в течение 7 августа для проливки территории склада боеприпасов под Ачинском в Красноярском крае, сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

«Ил-76 приступили к проливке территории, где был пожар. Самолеты взлетают с аэродрома Красноярска. Каждый Ил-76, сменяя друг друга, веерным способом будет сбрасывать по 42 т воды»,— заявили в военном ведомстве (цитата по «Интерфаксу»).

Напомним, взрывы на складе боеприпасов начались 5 августа. Более 16 тыс. жителей ближайших населенных пунктов были эвакуированы. Потушить пожар удалось на следующие сутки. 6 августа самолетами Ил-76 для проливки территории склада сброшено 294 т воды. Причиной пожара мог стать человеческий фактор.

Подробности чрезвычайного происшествия — в материале “Ъ” «Ачинск вышел из-под обстрела»

Илья Галагуз