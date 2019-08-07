В двух палаточных лагерях Ямала нашли нарушения пожарной безопасности

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) в двух детских палаточных лагерях нашли нарушения пожарной безопасности. Проверку проводила прокуратура.

Как сообщили в ведомстве, нарушения нашли в лагерях «Северные просторы» (Приуральский район) и «Ясавэй» (Тазовский район). В Приуральском районе, несмотря на введение особого пожароопасного режима, разводились костры, а для ликвидации огня на территории не было песка. В лагере «Ясавэй» дети жили с системами подогрева пола, из-за который пол в двух вагончиках оплавился. По итогам проверок нарушения устранили.

В июле прокуратура нашла в детских лагерях Ямала 17 нарушений, связанных с соблюдением пожарной безопасности и санитарных правил. Проверки проходят после гибели детей в палаточном лагере в Хабаровском крае. Пожар в горнолыжном комплексе «Холдоми» произошел в ночь на 23 июля. Площадь возгорания достигла 240 кв. м, сгорело 20 палаток, в которых находилось 189 человек. Пострадало 13 человек, включая восемь детей, четверо погибли. Гибель детей привела к тотальной проверке таких объектов по всей стране.

Подробнее о пожаре в «Холдоми» — в публикации “Ъ” «Пожар в "Холдоми" привел к арестам»

О том, как ситуация в «Холдоми» повлияет на детские лагеря — в публикации “Ъ” «Палатки свернули из-за проверок»