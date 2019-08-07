Южная Корея планирует расширить для своих граждан ограничения на поездки в Японию

Правительство Южной Кореи рассматривает расширение ограничений для своих граждан на туристические поездки в Японию, сообщил местный телеканал KBS. Он отметил, что Япония уже внесла поправки в законопроект, касающийся исключения Южной Кореи из списка стран с минимальными торговыми ограничениями на приобретение высокотехнологичной продукции.

Сейчас в Южной Корее действует предупреждение «красного уровня» на посещения гражданами территории Японии в радиусе 30 км от АЭС Фукусима-1, которая пострадала после землетрясения в 2011 году. Власти страны обсуждают расширение этих мер. Телеканал сообщил, что это связано с интересами безопасности граждан страны, поскольку в этом регионе достаточной уровень безопасности не подтвержден. Кроме того, по данным KBS, обсуждаются ограничения на турпоездки в Токио, но все меры пока находятся на стадии обсуждения.

Также телеканал отметил, что Япония в свою очередь одобрила поправки об исключении Южной Кореи из списка стран с торговыми ограничениями. Речь идет о почти 1,2 тыс. единиц продукции, поставляемой Сеулу по льготам.

Ранее Токио ввел разрешительный режим поставки в Южную Корею важнейших компонентов сотовых телефонов. Эта мера стала ответом администрации премьера Синдзо Абэ на многолетние попытки Сеула взыскать с японских компаний компенсации за использование рабского корейского труда во Вторую мировую войну. По мнению Токио, все вопросы были решены в 1965 году, и постоянное обращение Сеула к этой теме выводит Южную Корею из числа добросовестных партнеров Японии.

Подробнее о претензиях Южной Кореи — в материале “Ъ” «Токио обвинил Сеул в подрыве международного порядка».