Япония исключила Южную Корею из списка стран с льготным торговым режимом

Кабинет министров Японии одобрил исключение Южной Кореи из списка стран с минимальными торговыми ограничениями на приобретение высокотехнологичной продукции и технологий. Принятое решение вступит в силу 28 августа.

Новые ограничения последовали за введенным Японией с 4 июля ограниченным режимом продажи в Южную Корею материалов, необходимых для производства полупроводников, смартфонов и других высокотехнологичных устройств. Этот режим предусматривает получение специального разрешения для каждого контракта на поставку этих материалов, что значительно усложняет процесс поставки.

Новое решение значительно расширяет список материалов, на экспорт которых необходимо получать специальное разрешение,— как и предыдущее ограничение, оно обосновывается японским руководством «соображениями безопасности». Как заявил министр торговли Японии Хиросигэ Сэко, это решение необходимо для того, чтобы «должным образом контролировать экспорт в целях национальной безопасности» из-за «недостаточного» экспортного контроля со стороны Южной Кореи. По мнению властей Японии, Сеул не соблюдает торговое эмбарго с КНДР и некоторые поставляемые Японией в Южную Корею высокотехнологичные материалы могут попадать в Северную Корею и использоваться для производства оружия.

Алена Миклашевская